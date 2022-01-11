‏(فايزر) تعلن موعد طرح لقاحها المضاد لمتحور (أوميكرون)



وأضاف أن: "الأمل يكمن في أننا سنحقق شيئاً ما سيكون له حماية أفضل خاصة ضد العدوى، لأن الحماية ضد دخول المستشفى والمرض الشديد هو أمر معقول في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود اللقاحات الحالية، طالما أنك تحصل على الجرعة الثالثة".



ورداً على سؤال بشأن الحاجة إلى الحصول على جرعة رابعة معززة، أجاب ألبرت بورلا، أن "هذا ليس واضحاً الآن، و(فايزر) ستجري تجارب لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لها".



وأظهرت بيانات من المملكة المتحدة أن لقاحات شركتي (فايزر) و(موديرنا) فعالة في منع العدوى المصحوبة بأعراض من (أوميكرون) بنسبة 10 بالمئة فقط، وذلك بعد 20 أسبوعاً من تلقي الجرعة الثانية، وفقًا لدراسة أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.



ومع ذلك، وجدت نفس الدراسة أن الجرعتين الأصليتين لا تزالان توفران حماية جيدة ضد الأمراض الشديدة، بينما الجرعات المعززة فعالة في الوقاية من العدوى بنسبة تصل إلى 75 بالمئة.



وتسجل العديد من دول العالم في الفترة الأخيرة، ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، خاصة في ظل التفشي السريع للمتحور (أوميكرون).





رام الله - دنيا الوطنأعلن ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة (فايزر)، أن لقاح شركته الذي يستهدف المتحور الجديد (أوميكرون) الجديد، سيكون جاهزاً في شهر آذار/ مارس المقبل.‏وأكد بورلا في تصريحات لشبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أمس الاثنين، أن شركته بدأت بالفعل في تصنيع جرعات اللقاح الجديد، مشيراً إلى أن "اللقاح سيستهدف أيضاً المتغيرات الأخرى المتداولة"، بحسب ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).