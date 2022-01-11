البطش: اتخاذ ذوي الأسرى رهائن لدى الاحتلال هو "إرهاب دولة منظم"





و دعا البطش لإطلاق سراح عطاف يوسف جرادات (49 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات، اللذين يتهمها الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش".





وطالب مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل المعنيين بالتدخل لإطلاق سراح والدة الأسيرين جرادات دون تأخير، مضيفًا" لا يعقل أن تبقى الأخت عطاف جرادات في السجون الصهيونية رهنا لمزاج ضابط شاباك مجرم.





وحمّل البطش الاحتلال مسؤولية سلامتها أو المساس، مشددًا على ضرورة وقف سياسة اتخاذ ذوي الأسرى كرهائن حين الطلب، وموجها التحية إلى آل جرادات الكرام وإلى أهل سيلة الحارثية في جنين حاضنة المقاومة والجهاد.







رام الله - دنيا الوطنقال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "إن قيام جهاز الشاباك الاسرائيلي باعتقال ذوي الأسرى الأبطال واتخاذهم كرهائن وابتزازهم للضغط على أبنائهم، هو إرهاب دولة منظم ووقح".