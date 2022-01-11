شؤون فلسطينية

البطش: اتخاذ ذوي الأسرى رهائن لدى الاحتلال هو "إرهاب دولة منظم"

البطش: اتخاذ ذوي الأسرى رهائن لدى الاحتلال هو "إرهاب دولة منظم"
رام الله - دنيا الوطن
قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "إن قيام جهاز الشاباك الاسرائيلي باعتقال ذوي الأسرى الأبطال واتخاذهم كرهائن وابتزازهم للضغط على أبنائهم، هو إرهاب دولة منظم ووقح".

و دعا البطش لإطلاق سراح عطاف يوسف جرادات (49 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات، اللذين يتهمها الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش".

وطالب مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل المعنيين بالتدخل لإطلاق سراح والدة الأسيرين جرادات دون تأخير، مضيفًا" لا يعقل أن تبقى الأخت عطاف جرادات في السجون الصهيونية رهنا لمزاج ضابط شاباك مجرم.

وحمّل البطش الاحتلال مسؤولية سلامتها أو المساس، مشددًا على ضرورة وقف سياسة اتخاذ ذوي الأسرى كرهائن حين الطلب، وموجها التحية إلى آل جرادات الكرام وإلى أهل سيلة الحارثية في جنين حاضنة المقاومة والجهاد.

أخبار ذات صلة

بدء اجتماع الرئيس عباس ونظيره المصري

بدء اجتماع الرئيس عباس ونظيره المصري

بدء اجتماع أبو مازن والسيسي في شرم الشيخ

بدء اجتماع أبو مازن والسيسي في شرم الشيخ

أبو هولي يدعو فرنسا للتحرك بتجاه دول الاتحاد الأوروبي لدعم (أونروا)

أبو هولي يدعو فرنسا للتحرك بتجاه دول الاتحاد الأوروبي لدعم (أونروا)

(حماس) تحذر الاحتلال من استمرار الإهمال الطبي بحق الأسير أبو حميد

(حماس) تحذر الاحتلال من استمرار الإهمال الطبي بحق الأسير أبو حميد

التعليم بغزة تنشر التعليمات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

التعليم بغزة تنشر التعليمات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي خطير

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي خطير

الصحة بغزة: حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يهنئ سلطان عُمان في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

الرئيس عباس يهنئ سلطان عُمان في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يدعو فرنسا للتحرك بتجاه دول الاتحاد الأوروبي لدعم (أونروا)

أبو هولي يدعو فرنسا للتحرك بتجاه دول الاتحاد الأوروبي لدعم (أونروا)

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي خطير

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد في وضع صحي خطير

الرئيس عباس يهنئ سلطان عُمان في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

الرئيس عباس يهنئ سلطان عُمان في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم

البطش: اتخاذ ذوي الأسرى رهائن لدى الاحتلال هو &#34;إرهاب دولة منظم&#34;

البطش: اتخاذ ذوي الأسرى رهائن لدى الاحتلال هو "إرهاب دولة منظم"

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من قرية بير الباشا جنوب جنين

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من قرية بير الباشا جنوب جنين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين

بيت لحم: الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويهدم جدراناً استنادية وبئراً

بيت لحم: الاحتلال يجرف أراضي زراعية ويهدم جدراناً استنادية وبئراً

مستوطنون يغلقون الطريق الواصل بين جنين ونابلس ويهاجمون مركبات المواطنين

مستوطنون يغلقون الطريق الواصل بين جنين ونابلس ويهاجمون مركبات المواطنين

منوعات

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

&#34;لن أسكت&#34;.. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

"لن أسكت".. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

&#34;الغزالة إيجابي&#34;.. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

"الغزالة إيجابي".. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

عربي

العراق: إحالة أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد

العراق: إحالة أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد

الكويت: ديوان الخدمة المدنية يخفض مواعيد العمل إلى أربع ساعات

الكويت: ديوان الخدمة المدنية يخفض مواعيد العمل إلى أربع ساعات

الصومال: الاتفاق على استكمال الانتخابات خلال 40 يوماً

الصومال: الاتفاق على استكمال الانتخابات خلال 40 يوماً

إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد انقطاع ثماني سنوات

إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد انقطاع ثماني سنوات