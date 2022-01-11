197.8 مليون جرعة لقاح (كورونا) مُنحت للقارة الإفريقية
كشفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن منح 197 مليونا و836 ألفا و917 شخصا لقاح (كورونا) في جميع أنحاء القارة.
وقالت المراكز في أحدث إحصائية لها، اليوم الثلاثاء: "إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ارتفع إلى 10 ملايين و123 ألفا و764 إصابة، كما سجلت 231 ألفا و696 حالة وفاة جراء الجائحة"، وفق (اليوم السابع).
وأضافت: "أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس التاجي بلغ 8 ملايين و956 ألفا و721 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة"، مشيرةً إلى أنه يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب ثم تونس وإثيوبيا وليبيا.
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