197.8 مليون جرعة لقاح (كورونا) مُنحت للقارة الإفريقية

رام الله - دنيا الوطنكشفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن منح 197 مليونا و836 ألفا و917 شخصا لقاح (كورونا) في جميع أنحاء القارة.وقالت المراكز في أحدث إحصائية لها، اليوم الثلاثاء: "إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ارتفع إلى 10 ملايين و123 ألفا و764 إصابة، كما سجلت 231 ألفا و696 حالة وفاة جراء الجائحة"، وفق (اليوم السابع).وأضافت: "أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس التاجي بلغ 8 ملايين و956 ألفا و721 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة"، مشيرةً إلى أنه يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب ثم تونس وإثيوبيا وليبيا.