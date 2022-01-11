دولي

أولمرت: الحديث عن خيار عسكري شامل ضد النووي الإيراني كلام فارغ

أولمرت: الحديث عن خيار عسكري شامل ضد النووي الإيراني كلام فارغ
ايهود أولمرت
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ايهود أولمرت، أنه لا يوجد لإسرائيل خيار عسكري لعملية شاملة ضد الاتفاق النووي الإيراني.

وقال أولمرت في مقابلة مع (القناة 12)، حول الاتفاق النووي الإيراني، إن "الاتفاق غير الجيد الذي كان (2015)، كان أفضل من الوضع الذي سبقه".

وأضاف: "لذلك ليس فقط أنا، بل مع كل من كان في منصب أمني مركزي، رؤساء أركان، رؤساء موساد وما شاكل، نعتقد أن الاتفاق الذي أبرم حينها كان أفضل من الوضع الذي سبقه".

وتابع: "انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق كان أمراً خطيراً ومضراً"، لافتاً إلى أنه "تسبب بضرر فظيع لأمن إسرائيل وقد حدث بنسبة كبيرة على يد بنيامين نتنياهو".

وقال أولمرت: "الأمر المركزي حالياً، لا يوجد لإسرائيل خيار عسكري لعملية شاملة تدمر كل شيء وتقضي على كل شيء"، مؤكداً أنّ "هذا كلام فارغ، وحين يقال فهو تبجح لا طائل منه ولا يدل على قوة بل على ضعف".

وأوضح أن "ما يجب القيام به هو استغلال كل الخيارات الموجودة لدينا بحكمة ومسؤولية ودقة، بالتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التأثير في حال توقيع الاتفاق وعلى أمل أن يوقع، وأن يكون الاتفاق الأفضل".

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