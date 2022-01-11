مستوطنون يغلقون الطريق الواصل بين جنين ونابلس ويهاجمون مركبات المواطنين





كما تفرض حصارا على قرية برقة شمالا منذ قرابة الشهر، وتستمر بإغلاق الحاجز العسكري وتمنع الحركة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس منذ أكثر من أسبوعين.





رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين قرب مستوطنة (شافي شمرون)، وأغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية: "إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين على حاجز (شافي شمرون) العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعضها، وسط إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس"، وفق (وفا).وأضاف: "أن المنطقة تشهد انتشارا للمستوطنين"، محذرا من تصاعد اعتداءاتهم على المواطنين في المنطقة.بدوره، أكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على منطقة المسعودية الأثرية، وتحرم أصحاب 12 منزلا يسكنون المنطقة من الخروج منها منذ عدة أيام.