مستوطنون ينفذون أعمال حفر وتخريب على مدخل المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطننفذ مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تخريب على مدخل المسجد الإبراهيمي الرئيسي تحت حماية قوات الاحتلال.وأوضحت مديرية أوقاف الخليل أن هذه الأعمال هي استكمالًا لأعمال الحفريات التي بدأت منذ عدة شهور في الساحات الخارجية للحرم لتركيب مصعد لخدمة المستوطنين.وأشارت إلى أن اعمال الحفر تجري رغم أن المسجد الإبراهيمي مدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مشيرةً أن ذلك تجاوز لكل القوانين والقرارات الأممية والقانونية.وجلب الاحتلال، رافعة كبيرة لرفع أكياس الطمم الذي تقوم بتعبئته من ساحات المسجد الخارجية، والتي هي مغطاة بخيمة وضعت قبل أسبوع على مدخل المسجد في المنطقة.يُذكر أن أعمال الحفر والتنقيب الإسرائيلية، ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في الساحات الخارجية.ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد من المصليين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الالكترونية ومنع إقامة الأذان فيه وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.وشرعت سلطات الاحتلال قبل أشهر، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلديةالخليل.وفي المقابل، يؤدي آلاف المواطنين في مدينة الخليل صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي؛ رفضا للمشاريع التهويدية التيتتهدده.وتمتلأ المسجد وساحاته الخارجية بالمصلين، وسط مشاركة عائلات مدينة الخليل بشبابها وأطفالها ونسائها الذين يأمون المسجد منذ ساعات الفجر الأولى.