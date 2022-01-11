شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين اقتحامات المستوطنين المكثفة للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
أدان محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، اقتحام المستوطنين المتطرفين المكثف للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المفتي خلال ترؤسه اجتماعاً لمفتي المحافظات، اليوم الثلاثاء، إنه: "في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين، والاعتداء على بعضهم، كما أن الأقصى وحارات القدس وأحياءها تشهد هجمة إسرائيلية لم تتوقف، وزيادة محاولات تهويدها لتعزيز السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها".

وأدان والمفتون عمليات التنكيل المتتالية بحق الأسرى، محملين إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المرضى منهم، خاصة الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بسرطان في الرئة، ودخل في غيبوبة تامة منذ أيام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعا حسين إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

كما بحث المفتي خلال الاجتماع آلية عمل دار الإفتاء والنهوض بها، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة، وانتشار جائحة (كورونا)، مؤكداً أن عملها يقوم على الوسطية، وأنها استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة.

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