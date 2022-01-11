وزير الدفاع اللبناني: العراق أبدى استعداده لمساعدتنا على مختلف الصعد

رام الله - دنيا الوطنقال موريس سليم، وزير الدفاع اللبناني، أمس الاثنين، إن المسؤولين العراقيين أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لا سيما الصعيد العسكري.جاء ذلك خلال لقاء سليم مع الرئيس اللبناني ميشال عون، لبيان نتائج زيارته إلى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين قبل أسبوع، بحسب وسائل إعلام لبنانية.وتطرق اللقاء إلى العلاقة بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب والتدابير الواجب اعتمادها؛ لمنع تكرار التعرض للجنود الدوليين خلال أدائهم مهماتهم، خصوصا أن العلاقة بين هذه القوات وأبناء الجنوب علاقة متينة وجيدة.وكان وزير الدفاع الوطني اللبناني توجه قبل أسبوع إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها عدداً من المسؤولين في العراق، كما وقع مذكرة للتفاهم العسكري بين البلدين.