عربي

وزير الدفاع اللبناني: العراق أبدى استعداده لمساعدتنا على مختلف الصعد

وزير الدفاع اللبناني: العراق أبدى استعداده لمساعدتنا على مختلف الصعد
وزير الدفاع اللبناني خلال لقاءه مسؤولين عراقيين
رام الله - دنيا الوطن
قال موريس سليم، وزير الدفاع اللبناني، أمس الاثنين، إن المسؤولين العراقيين أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لا سيما الصعيد العسكري.

جاء ذلك خلال لقاء سليم مع الرئيس اللبناني ميشال عون، لبيان نتائج زيارته إلى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين قبل أسبوع، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقة بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب والتدابير الواجب اعتمادها؛ لمنع تكرار التعرض للجنود الدوليين خلال أدائهم مهماتهم، خصوصا أن العلاقة بين هذه القوات وأبناء الجنوب علاقة متينة وجيدة.

وكان وزير الدفاع الوطني اللبناني توجه قبل أسبوع إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها عدداً من المسؤولين في العراق، كما وقع مذكرة للتفاهم العسكري بين البلدين.

أخبار ذات صلة

إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد انقطاع ثماني سنوات

إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد انقطاع ثماني سنوات

مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

العراق: هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

العراق: هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة عمل لأمريكا لبحث التعاون المشترك

وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة عمل لأمريكا لبحث التعاون المشترك

الرئيس اللبناني يدعو لانعقاد جلسة للحكومة

الرئيس اللبناني يدعو لانعقاد جلسة للحكومة

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود العربية لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود العربية لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينفذون أعمال حفر وتخريب على مدخل المسجد الإبراهيمي

مستوطنون ينفذون أعمال حفر وتخريب على مدخل المسجد الإبراهيمي

المفتي العام يدين اقتحامات المستوطنين المكثفة للمسجد الأقصى

المفتي العام يدين اقتحامات المستوطنين المكثفة للمسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال جنوب جنين

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال جنوب جنين

الأوقاف تشرع بإعمار مشروع وقفية فلسطين بمنطقة الساحة

الأوقاف تشرع بإعمار مشروع وقفية فلسطين بمنطقة الساحة

الاحتلال يداهم منزلين في بلدة جبع جنوب جنين

الاحتلال يداهم منزلين في بلدة جبع جنوب جنين

بدران: اقتحام بيرزيت عملية جبانة والاحتلال أعجز من أن يكسر شوكة طلبتنا

بدران: اقتحام بيرزيت عملية جبانة والاحتلال أعجز من أن يكسر شوكة طلبتنا

البرديني يطالب بضغط دولي حقيقي لإنقاذ حياة الأسير &#34;ناصر أبو حميد&#34;

البرديني يطالب بضغط دولي حقيقي لإنقاذ حياة الأسير "ناصر أبو حميد"

منوعات

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

&#34;لن أسكت&#34;.. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

"لن أسكت".. زوجة وائل الإبراشي تصدم الجمهور حول سبب وفاته

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

نوال الزغبي تنشر صوراً لها بعد الاستحمام.. والجمهور غاضب

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فيديو طريف للفنانة بلقيس أثناء ركوبها الحمار

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

فجر السعيد تعلق على مناشدة أحلام لأمير الكويت.. ومتابعون يصفونها بناكرة الجميل

&#34;الغزالة إيجابي&#34;.. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

"الغزالة إيجابي".. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

عربي

إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد انقطاع ثماني سنوات

إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد انقطاع ثماني سنوات

مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 31 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

العراق: هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

العراق: هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة عمل لأمريكا لبحث التعاون المشترك

وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة عمل لأمريكا لبحث التعاون المشترك