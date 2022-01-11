ملحم: هناك وعود من الدول المناحة باستئناف دعم خزينة السلطة خلال أشهر

إبراهيم ملحم

رام الله - دنيا الوطنقالالناطق باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية لا تخفى على أحد بسبب اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة.وأوضح ملحم، خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، أن أسباب هذه الأزمة الاقتطاعات التي وصفها بالجائرة التي تقوم بها إسرائيل لأموال المقاصة وتحديدًا مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، إضافة إلى توقف الدعم الخارجي.وبين أن رئيس الوزراء محمد اشتية يبني أمله عبر وعود الدول المناحة وبعض الدول العربية باستئناف دعم الخزينة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك الوعود هي المؤشرات الأكثر حضورًا حتى الآن ولعلها تكون أكثر جدية مما كانت عليه في السابق.وتُعرف المقاصة بالضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة مقابل عمولة 3%، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "لدينا كل شهر عجز بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب".