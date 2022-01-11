بينت: لقاءات الوزراء الإسرائيليين مع أبو مازن هدفها تحقيق استقرار أمني في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت: إنه لا يخطط لإحراز أي تقدم سياسي مع السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة.واعتبر بينت أن اجتماعات وزراء حكومته بالرئيس محمود عباس، تصب في المصلحة الإسرائيلية، وهدفها الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.وأكد بينت أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أن المصلحة الإسرائيلية تكمن في الحيلولة دون تصعيد جديد مع حركة حماس في القطاع.وأضاف: "لكن الجيش قد يجد نفسه مضطرا لخوض معركة عسكرية إما في غزة أو لبنان".