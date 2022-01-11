دولي

إسرائيل تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

إسرائيل تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية، يأتي ذلك في ظل التفشي السريع لمتحور (أوميكرون).

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن أعداد الإصابات الفعلي في إسرائيل 37.884 حالة، من بين 334.018 فحصاً تم إجراؤها، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأوضحت أنه بالتزامن مع زيادة معدلات الإصابة بـ(كورونا)، أوصى فريق العلاج الوبائي أمس بتقصير مدة العزل لمن أصيبوا بالفيروس إلى سبعة أيام.

وأفادت الصحيفة أنه يوجد أكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما يخضع آلاف الجنود للعزل الصحي.

وكان الجيش الإسرائيلي طالب، أمس الإثنين، بتقليص مدة العزل إلى خمسة أيام لديه، حيث حذر ضابط كبير بأن لن يكون هناك من يقوم بالمهام في الجيش في غضون أسبوعين جراء ارتفاع أعداد الإصابات بينهم بـ(كورونا). 

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