دولي

اليابان تعلن تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين

اليابان تعلن تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دولة اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستمدد حظر دخول الأجانب، غير المقيمين، للبلاد حتى نهاية شباط/ فبراير المقبل.

وقال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني: "إن الحكومة اليابانية ستمدد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف كيشيدا: "من الواضح أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون تختلف في الداخل عن الخارج، لذلك سيتم الحفاظ على إطار الضوابط الحدودية الحالية حتى نهاية فبراير".

الجدير ذكره أن الحظر باقي منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن أكدت البلاد أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا).

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