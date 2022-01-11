اليابان تعلن تمديد حظر دخول الأجانب غير المقيمين

رام الله - دنيا الوطنأفادت دولة اليابان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستمدد حظر دخول الأجانب، غير المقيمين، للبلاد حتى نهاية شباط/ فبراير المقبل.وقال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني: "إن الحكومة اليابانية ستمدد حظر دخول الأجانب غير المقيمين حتى نهاية فبراير"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف كيشيدا: "من الواضح أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون تختلف في الداخل عن الخارج، لذلك سيتم الحفاظ على إطار الضوابط الحدودية الحالية حتى نهاية فبراير".الجدير ذكره أن الحظر باقي منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن أكدت البلاد أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا).