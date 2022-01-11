أبو العرادات: لقاءات مرتقبة بين وفد مركزية فتح بالمسؤولين اللبنانيين

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، برئاسة الفريق جبريل الرجوب، إلى لبنان للقاء الفصائل الفلسطينية تحضيراً لاجتماع المجلس المركزي، بعد زيارة استمرت عدة أيام في سوريا.وقال أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العرادات، في حديث للإذاعة الرسمية: وصل الوفد أمس من سوريا، بعد زيارة ناجحة، مضيفًا: "بدأ الوفد فور وصوله بلقاء مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".وأوضح أبو العرادات أن اليوم سيتم اجراء لقاءات رسمية لوفد فتح مع رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ووزير الداخلية اللبناني.وتابع: "بعد غد سيجتمع وفد مركزية فتح مع رئيس الوزراء اللبناني لانه خارج البلد".وأكد أن اللقاءات ستبحث العلاقات الثنائية بين حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية وموضوع المخيمات والأوضاع داخل الأراضي الفلسطينيّة، والاستيطان والأسرى، أي وضع اللبنانيين بصورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.وأضاف أبو العرادات: سيلي ذلك عدة زيارات خلال الأيام القادمة بما في ذلك لقاءات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، خلال اليومين القادمين.وأكد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مشاركة الكل الفلسطيني في الاجتماع الهام جدا للمجلس المركزي.وفيما يتعلق بمشاركة الديمقراطية في المركزيّ وما إذا كانت قد حسمت موقفها، قال أبو العرادات: "هناك رسالة سترسل مع الوفد ويتحدد فيها موقف الجبهة الديمقراطية، اللقاء كان جيدا ولكن هناك حاجة لاستكمال هذه اللقاءات وأمور يجب أن تبحث بمزيد من الحوار مع الأخوة بالجبهة الديمقراطية".وختم بالقول: لا نريد استباق الأمور، هناك حاجة لمزيد من البحث والحوار، على قاعدة المشاركة في صنع القرار الفلسطيني والقرار السياسي الفلسطيني.