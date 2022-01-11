إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد انقطاع ثماني سنوات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إعادتها افتتاح قنصليتها العامة في طرابلس أمام الجالية المقيمة في ليبيا، وذلك بعد انقطاع استمر ثمانية سنوات، بسبب غياب تمثيلية دبلوماسية منذ إغلاقها.وتم افتتاح القنصلية، تحت إشراف كل من سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، والقنصل العام عيسى رماني، وبحضور ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا، وفق (بوابة الوسط).وتعد هذه الخطوة التي أكد المسئولون الجزائريون أنها تأتي في سياق التكفل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين الشعبين الجزائري والليبي اللذين يرتبطان بحدود مشتركة طويلةوفي أيار/مايو 2014، أجلت الجزائر طاقم سفارتها من ليبيا على وجه السرعة، عقب ورود معلومات عن محاولة "جماعات إرهابية" اقتحامها.