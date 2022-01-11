الصحة العالمية توضح حقيقة ظهور هجين لمتحوري (دلتا) و (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنرجحت ماريا فان كيرخوف المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الهجين المحتمل لنسختي فيروس (كورونا) (دلتا) و(أوميكرون) نتيجة لخطأ في المختبر.وطلبت فان كيرخوف، التي تترأس فريق تجاوب المنظمة على الجائحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء الاثنين، عدم نشر مصطلحات مثل (دلتاكرون) أو (فلورونا) لتحديد التناقل المتزامن لفيروسات مختلفة، مبينة هذه الكلمات تدعي هجيناً من الفيروسات أو السلالات، وهذا ليس ما يحدث.وتابعت: "من المرجح أن ما يسمى بـ(دلتاكرون) ناتج عن التلوث أثناء عملية التسلسل في المختبر".وسبق أن أفاد ليونتيس كوستريكيس مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص، في مؤتمر صحفي عقده يوم 8 كانون الثاني/ يناير، باكتشاف هجين من متحوري (دلتا) و(أوميكرون) اللذين أثارا حسب منظمة الصحة العالمية، (تسونامي) إصابات بالمرض.وأوضح أن المتحور الجديد، الذي أطلق عليه اسم (دلتاكرون)، له أساس جيني مماثل لنسخة (دلتا) لكنه يتضمن أيضاً طفرات عديدة يحتوي عليها متغير (أوميكرون).