العراق: هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية



وأضافت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة 11:11:16 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 3.5 درجة، على بعد 16 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية".





رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة النقل العراقية أن هزتين أرضيتين واحدة بقوة 4.5 درجة وأخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ضربتا محافظة السليمانية.وقالت الوزارة، إن: "الهزة الأرضية الأولى سجلت في تمام الساعة 09:29:04 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 4.5 درجة، على بعد 14 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية شمالي شرق البلاد".