العراق: هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية
ذكرت وزارة النقل العراقية أن هزتين أرضيتين واحدة بقوة 4.5 درجة وأخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ضربتا محافظة السليمانية.
وقالت الوزارة، إن: "الهزة الأرضية الأولى سجلت في تمام الساعة 09:29:04 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 4.5 درجة، على بعد 14 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية شمالي شرق البلاد".
وأضافت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة 11:11:16 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 3.5 درجة، على بعد 16 كلم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية".
التعليقات