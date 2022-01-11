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وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة عمل لأمريكا لبحث التعاون المشترك

وزير الخارجية الأردني يبدأ زيارة عمل لأمريكا لبحث التعاون المشترك
وزير الخارجية الأردني
رام الله - دنيا الوطن
انطلق أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أمس الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لزيارة عمل وسيلتقى خلالها ‏نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وكبار مسؤولي الإدارة في وزارة الخارجية الأميركية.

وسيتناول الصفدي خلال لقاءاته عدداً من القضايا التي تشمل سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وفق (المملكة).

كما وتتضمن المحادثات على  مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان على إنجازها، حيث ينتهي العمل بالمذكرة الحالية في نهاية شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢. 

 وسيبحث الصفدي خلال زيارته لواشنطن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي بدايتها جهود إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.



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