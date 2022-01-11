"التعليم" بغزة: تنشر تعليمات بدء الفصل الدراسي الثاني

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محمود مطر

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم في غزة،تعليمات خاصة حول بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2021-2022) الذي ينطلق غدًا الأربعاء في جميع المدارس.وقالمدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة في تصريحات إذاعية: "إنه لم تجر أي تعديلات جوهرية على أسس التقويم التربوي التي أصدرتها مطلع العام الدراسي؛ والتعديل شكلي على مسمى (اختبار نهاية الفترة الدراسية الثالثة) إلى (اختبار نصف الفصل الدراسي)، على أن يعقد في إطار حصة دراسية خلال الدوام المدرسي"، ما نقلته وكالة (الرأي) المحلية.وأضاف مطر: "أنه لا يوجد تعطيل للدراسة خلال فترة الامتحانات النصفية وتلتزم المدارس بجدول الحصص والدوام الطبيعي"، مشيراً إلى أن الإجازة القصيرة في منتصف الفصل الدراسي في موعدها ولم يجر أي تعديل على الأوزان النسبية للتقييمات، مبينًا أن امتحان نهاية الفصل سيشمل جميع المحتوى التعليمي كما الفصل الدراسي الأول.وأشار إلى أنه سيتم في نهاية العام الدراسي الحالي إجراء تقييم للتعليمات والإجراءات، وأي تعديلات ستتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.