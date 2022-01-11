مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقاومون النار، فجر اليوم الثلاثاء، تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير نمر علاونة في البلدة.وتأتي عملية إطلاق النار بعد ساعات قليلة من عملية إطلاق نار استهدف خلالها مقاومون آلية تابعة لجيش الاحتلال قرب بوابة "البديد" في قرية العرقة غرب جنين.وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، تزامنًا مع عمليات فدائية ينفذها الشبان الفلسطينيون.وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020م.وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".