بايدن يبحث مع آبي أحمد سبل وقف إطلاق النار في إثيوبيا



وقال آبي أحمد عبر موقع (تويتر): "اتفقنا على الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون بيننا عبر التواصل البنّاء القائم على الاحترام المتبادل"، مشيراً إلى أن المحادثة تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.





رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سبل تسريع الحوار نحو وقف إطلاق النار في إثيوبيا عن طريق التفاوض.وقال البيت الأبيض، في بيان: "إن بايدن وآبي أحمد ناقشا، خلال حوار هاتفي، الحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية عبر إثيوبيا والحاجة إلى معالجة مخاوف حقوق الإنسان لجميع المتضررين".وأضاف: "أعرب بايدن عن قلقه من استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك الضربات الجوية الأخيرة في التسبب في سقوط ضحايا من المدنيين".كما جدد الرئيس الأميركي التزام بلاده بالعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لمساعدة الإثيوبيين على حل النزاع سلمياً، بحسب بيان البيت الأبيض.كما أكد الجانبان على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وبين إثيوبيا وإمكانية تعزيز التعاون في مجموعة من القضايا والحاجة إلى إحراز تقدم ملموس لحل النزاع.بدوره، أكد آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي أنه أجرى محادثات اتسمت بالصراحة عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأحداث الجارية في إثيوبيا.