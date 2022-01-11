كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً للمرة الثانية لهذا العام



وقالت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: "ما يبدو أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية من منطقة داخلية في الساعة 7:27 صباحا، بدون مزيد من التفاصيل"، وفق (روسيا اليوم).



ويشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تعمل في الوقت الحالي على تحليل تفاصيل عملية الإطلاق.















رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً باتجاه البحر الشرقي، بعد أقل من أسبوع من إطلاقها لصاروخ آخر.