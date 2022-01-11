كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً للمرة الثانية لهذا العام
كشفت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً جديداً باتجاه البحر الشرقي، بعد أقل من أسبوع من إطلاقها لصاروخ آخر.
وقالت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: "ما يبدو أنه صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية من منطقة داخلية في الساعة 7:27 صباحا، بدون مزيد من التفاصيل"، وفق (روسيا اليوم).
ويشار إلى أن الأجهزة الاستخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تعمل في الوقت الحالي على تحليل تفاصيل عملية الإطلاق.
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