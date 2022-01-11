الأوقاف تشرع بإعمار مشروع وقفية فلسطين بمنطقة الساحة





















رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإعمار مبنى وقفية (فلسطين) بمنطقة الساحة وسط قطاع غزة على مساحة (2400) متر مربع بتكلفة (1,774,600$) وبتمويل كريم من مسلم كير ماليزيا وذلك من خلال تسليم الموقع لشركة جولدن ستبس للتجارةالعامة والمقاولات المنفذة للمشروع.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في خدمة الحركة التجارية بمنطقة الساحة التي تمتاز بالحيوية موضحاً أن ريع هذا المبنى سيعود على الأسر الفقيرة وطلبة العلم الشرعي والتحفيظ والدعاة وغيرها من أوجه البر المختلفة.وأشار إلى أن الأوقاف تسعى دوماً من خلال مشاريعها الى النهوض بالمجتمع ودعمه ثقافياً واجتماعياً وفكرياً والنهوض به الى جانب المساهمة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والفئات الاجتماعية المحتاجة في القطاع.وشكر الأغا مؤسسة مسلم كير ماليزيا ممثلة برئيسها الحج ذو الكفل وهجان والأستاذ أحمد عايش النجار مدير مكتب مسلم كير ماليزيا في فلسطين سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.