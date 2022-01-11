الصحة العالمية تكشف موعد نهاية جائحة (كورونا)

























رام الله - دنيا الوطنكشف ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن مؤشرات انتهاء جائحة (كورونا) بدأت تلوح في الأفق، فيما حذر من الأشهر الثلاثة المقبلة حيث سيبقى الوضع الصحي في العالم صعباً.وقال نابارو: "أخشى أننا نركض في سباق ماراثون، لكن لا يمكن القول إننا قريبون من نهاية المسافة. نرى أن النهاية ليست بعيدة، لكننا سنواجه قفزات عدة (من انتشار المرض) قبل أن نصل إليها"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف الباحث: "أن فيروس كورونا مستمر في تطوره وسنرى ظهور سلالات جديدة منه عما قريب"، لافتاً إلى أن المنظومات الصحية في غرب أوروبا تقاوم الجائحة بشكل فعال، إلا أن الوضع في العديد من أنحاء العالم حساس للغاية.وتابع المبحوث: " أن الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ستكون صعبة"، لافتاً إلى أن حالات احتدام الوضع الصحي قد تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر، مع ظهور سلالات جديدة.