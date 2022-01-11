بدران: اقتحام بيرزيت عملية جبانة والاحتلال أعجز من أن يكسر شوكة طلبتنا

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" القيادي حسام بدران على أن إجرام الاحتلال باقتحام جامعة بيرزيت واعتقال وإصابة عدد من قيادات الحركة الطلابية هي عملية جبانة.وشدد القيادي بدران على أن الاحتلال أعجز من أن يكسر شوكة طلبتنا أو يضعف عزيمتهم، وقال: "ثقتنا بطلابنا عالية وهم أمثلة على الصمود والتحدي".وأضاف بدران أن "الحركة الطلابية في جامعات الضفة كانت وما زالت أحد أهم أعمدة العمل الوطني وحمل الراية في مقاومة الاحتلال، ولذلك هذه الفئة مستهدفة دوما من قبل المحتل".وأوضح بدران أن المطلوب من القوى الوطنية وإدارات الجامعات أن تدعم وتسهل النشاط الوطني في الجامعات، مشيرًا إلى أن الطلبة قادرون على الجمع بين الابداع التعليمي ‏والعمل الوطني.وقال: "إن أهم اشكال التضامن مع طلابنا في بير زيت هو تشجيع الفعاليات الوطنية في كل جامعات الضفة ووقف محاولات أضعاف الحركة الطلابية الفلسطينية".وتابع: "أبناؤنا الطلبة المعتقلون اليوم بكافة أطيافهم الفكرية، أنتم وإخوانكم محل الاحترام والتقدير لدى حماس‏ وعند شعبنا عامة، ونشاطكم ومقاومتكم لها إثر كبير في بث الوعي الوطني لدى جيل الشباب وهذا هدف عظيم تهون من أجله التضحيات".