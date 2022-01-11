دولي

كازاخستان: اعتقال قرابة 10 آلاف شخص.. وتعيين رئيس وزراء جديد

كازاخستان: اعتقال قرابة 10 آلاف شخص.. وتعيين رئيس وزراء جديد
احتجاجات كازخستان
رام الله - دنيا الوطن
رشح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أكثر من أسبوع من التظاهرات العنيفة التي شهدتها البلاد.

وصوت البرلمان لصالح تعيين إسماعيلوف البالغ من العمر (49 عاماً)، والذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ما يقارب 10 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي، وفق ما نقل موقع (العربية نت).

كما أكدت أن المباني الحكومية تعرضت للهجوم في عدة مدن كبرى بعد أن تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار وقود السيارات إلى "أعمال عنف".

وكان رئيس كازاخستان عتبر أن بلاده "نجت من محاولة انقلاب" دبرتها من سماها "مجموعة منفردة"، وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا عبر رابط فيديو قال توكاييف إنه تم استعادة النظام في البلاد لكن ملاحقة "الإرهابيين" كما وصفهم مستمرة.

يذكر أن تظاهرات واسعة اندلعت قبل أكثر من أسبوع، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، إلا أنها اتسعت كثيراً لاحقاً، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا، فيما اعتقلت وزارة الداخلية الكازاخستانية آلاف المحتجين.

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