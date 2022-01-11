اعتقالات للاحتلال بالضفة ومستوطنون يقتحمون مقامات دينية بنابلس



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، اقتحمت خلالها منزل القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف في طولكرم وعاثت فيها خرابًا، فيما اقتحم مئات المستوطنين مقامات دينية شرق نابلس.ففي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس رأفت ناصيف، وعاثت فيه فسادا وخرابا وسرقت 1015 شيكل من حصالة أطفال، وهددته بإعادة اعتقاله.وكانت قد أفرجت قوات الاحتلال عن القيادي "ناصيف" قبل أيام، بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا.كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء شاهين بعد اقتحام منزله في مدينة طولكرم.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله البرغوثي عقب اقتحام منزل عائلته في قرية كوبر شمال رام الله.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت حسين الشوملي، وعدي صالح صدوق من بيت ساحور شرق بيت لحم.كما واعتقلت الشقيقين بشار ومحمد نعيم المصري، ومحمد إياد المصري (20 عاما)، من مخيم الدهيشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وسام وليد خشان من بير الباشا قرب جنين، كما اقتحمت منزل الأسير نمر علاونة في بلدة جبع جنوب جنين.وفي نابلس، اقتحم مستوطنون مئات المستوطنين مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.كما وأغلق مستوطنون، صباح اليوم، مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية من جنود الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية وأعمالا استفزازية، وهددوا بإغلاق مدرسة بنات اللبن الثانوية، والاستيلاء على مبناها.