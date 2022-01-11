إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس (كورونا) للمرة الثانية

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الإثنين، عن إصابته بفيروس (كورونا) للمرة الثانية، مطمئناً مواطنيه إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة.وكتب الرئيس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19، وعلى الرّغم من أنّ الأعراض خفيفة فأنا سأمكث في العزل الصحّي ولن أزاول سوى الأعمال المكتبية وسأتواصل عبر الفضاء الافتراضي".وكان الرئيس المكسيكي أصيب بفيروس (كورونا) في كانون الثاني/يناير 2021 وكانت أعراض المرض عليه حينها خفيفة.