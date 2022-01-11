إطلاق نار يستهدف آلية لقوات الاحتلال غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقاومون، مساء الاثنين، النار على آلية تابعة لجيش الاحتلال قرب بوابة "البديد" في قرية العرقة غرب جنين.وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار على آلية تابعة لجيش الاحتلال لدى مرورها قرب قرية العرقة.وشهدت قرية العرقة ومحيطها مرات عديدة إطلاق نار على قوات الاحتلال التي تقتحم المنطقة.وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، تزامنًا مع عمليات فدائية ينفذها الشبان الفلسطينيون.