الأمم المتّحدة تدعو الدول المانحة لدعم خطتها لمساعدة أفغانستان هذا العام

رام الله - دنيا الوطنقالت الأمم المتّحدة، اليوم الثلاثاء، بإنها تحتاج مبلغاً قياسياً بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك لتمويل مساعداتها لأفغانستان هذا العام، للخروج من الكارثة الإنسانية.وأضافت الأمم المتّحدة في بيان لها: "أنّ تمويل خطّتها الجديدة يتطلّب 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة، لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من بلدهم إلى دول مجاورة".وتابعت: "بأن 22 مليون شخص داخل أفغانستان و5,7 ملايين أفغاني نزحوا إلى بلدان مجاورة يحتاجون إلى مساعدة ضرورية هذا العام".بدوره، قال مارتن غريفث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "إن كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها. رسالتي عاجلة: لا تغلقوا الباب بوجه شعب أفغانستان".وأضاف "ساعدونا على تجنب انتشار واسع للجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف".