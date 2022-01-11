(النضال الشعبي) تدعو للتحرك على كافة المستويات للإفراج عن الأسير أبو حميد



وقال ماهر السلايمة عضو اللجنة المركزية للجبهة خلال الوقفة التي دعت إليها القوى السياسية ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى ضد سياسة الإهمال الطبي مع الأسرى الفلسطينيين وضد ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع الأسير ناصر ابو حميد والذي يعاني من مرض السرطان: "إن حكومة الاحتلال تمارس إرهاب دولة منظم ضد الأسرى وضمن سياسية الموت البطيء".



وطالب السلايمة مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة التحرك على كافة المستويات من أجل الإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد ومعالجته بأسرع وقت ممكن .



كما ابرق تحية اجلال لوالدة الأسير ناصر أبو حميد ولهذه العائلة المناضلة التي ضحت بزهرات شبابها من أجل فلسطين.







رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة تدويل قضية الأسرى، داعية كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد.