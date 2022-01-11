دولي

تعرف على قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا)

تعرف على قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وفق ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية). 

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 310.052.676، وإجمالي الوفيات 5.494.375، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ839.480 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 61.492.765.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ620.251 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.529.183.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 483.936 وإجمالي إصابات   35.707.727

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ310.513 وإجمالي إصابات 10.485.705. 

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 300.334 وإجمالي إصابات 4.125.388.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات203.067 وإجمالي إصابات 2.375.813.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات150.712 وإجمالي إصابات 14.708.999.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.136 وإجمالي إصابات  4.266.649

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 139.265 وإجمالي إصابات 7.554.344.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.915 وإجمالي إصابات 6.208.337.

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