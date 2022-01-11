أكثر من مليون إصابة بـ(كورونا) أمس الاثنين في أمريكا

رام الله - دنيا الوطنسجلت الولايات المتحدة الأميركية، ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس (كورونا) يوم أمس الاثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة بالعالم.وشهد العالم تسجيل نحو مليوني إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل مزيد من الدول معدلات قياسية، بينما كشفت دول عن تأثيرات اقتصادية سببها تفشي المتحور (أوميكرون)، كما أن دولا أخرى وضعت الإجراءات المتخذة للحد من الوباء موضع التنفيذ.وأظهرت بيانات رسمية أمس أن فرنسا سجلت ما يقرب من 94 ألف إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، ما دفع متوسط الإصابات الجديدة على مدى 7 أيام إلى مستوى مرتفع جديد عند 269 ألفا و614 حالة، وهو اليوم الـ14 على التوالي الذي يشهد ارتفاعاً.