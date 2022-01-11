الطقس: أجواء صافية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق إلى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة ليلاً، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليبقى الجو بارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق إلى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واعتبارا من ساعات المساء تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.