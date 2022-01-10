وزير الثقافة: اعتبار 15 ديسمبر اليوم الوطني للتطريز الفلسطيني تخليد للإبداع الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الثقافة بقرار مجلس الوزراء باعتبار الخامس عشر من كانون الأول من كل عام، يوماً وطنياً بمناسبة الإعلان رسمياً في هذا اليوم عن إدراج "فن التطريز الفلسطيني العادات والتقاليد والطقوس المرتبطة به "على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.وكانت الحكومة الفلسطينية قد اتخذت قراراً اليوم في جلستها في أريحا باعتبار يوم الخامس عشر من كانون الاول يوماً وطنياً للتطريز. وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف في بيان صادر عن الوزارة إن اعتبار هذا اليوم يوماً وطنياً للتطريز والذي يترافق مع يوم اقرار التطريز على القائمة العالمية إنما يأتي من أجل التأكيد على أن الحق الفلسطيني لا يمكن لكل محاولات السرقة والتشوية والتزوير أن تمحوه. في ذلك اليوم تكللت مساعي دولة فلسطين بالنجاح من خلال اقرار العالم بأن فن التطريز الفلسطيني هو جزء من التراث العالمي غير المادي لا يمكن سرقته او تزويره. واكد أبو سيف أن الحكومة بصدد اتخاذ سلسلة من التدابير الإضافة على الصعيد الدولي التي تضمن عدم تشويهه أو سرقته لغايات تجارية أو غيرها.وأضاف أبو سيف إن هذا القرار جاء تماشياً مع أهداف الخطة القطاعية لدولة فلسطين في الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني وانسجاماً مع استراتيجية الوزارة في برنامجها الأساسي حفظ الموروث الثقافي الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن يكون هذا اليوم يوماً وطنياً للاحتفاء بالتطريز الفلسطيني وهو أحد التدابير التي يجب اتخاذها من أجل صون فن التطريز الفلسطيني ضمن التزامات دولة فلسطين وفق اتفاقية 2003 لحماية التراث غير المادي.وقال أبو سيف إن الاحتفاء بهذا اليوم سيكون على الصعيد الوطني والشعبي والمؤسساتي خاصة في المدارس كما على صعيد تجمعات أبناء شعبنا في المنافي والشتات بجانب تنظيم فعاليات دولية عبر سفارات دولة فلسطين في العالم لأهمية التطريز الفلسطيني كتراث عالمي وفق قرار اليونسكو. وختم أبو سيف إن ساهمات شعبنا في الحضارة العالمية لم تنقطع منذ آلاف السنين وإن هذا الشعب الذي قدم للبشرية مئات الهدايا من الأبجدية حتى الثوب عصي على المحو أو الكسر.