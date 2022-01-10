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جريحان و4 قتلى في حريق بمبنى سكني غرب طهران

جريحان و4 قتلى في حريق بمبنى سكني غرب طهران
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران، اليوم الاثنين، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حريق في برج سكني في شارع التعاونية غرب طهران.

وقال مجتبى خالدي، إنه عند الساعة 1:24، تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في برج سكني، وعلى الأثر تم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "للأسف، أسفر هذا الحادث حتى الآن عن مقتل أربعة وجرح اثنين"، مشيرا إلى أن "أحد القتلى الأربعة، توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع وتوفي الثلاثة الآخرون بسبب الدخان".

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