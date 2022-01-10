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اشتية يتحدث عن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.. هذا مبلغ العجز

اشتية يتحدث عن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.. هذا مبلغ العجز
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، في مقر محافظة أريحا والأغوار، اليوم الاثنين، الفعاليات المحلية والوطنية والرسمية والمجتمعية، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وعدد من الوزراء.

جاء ذلك على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة أريحا.

واستعرض اشتية في بداية اللقاء، الوضع السياسي والمالي. واستمع لأهم احتياجات المحافظة على كافة الأصعدة والقطاعات، لتعزيز صمود المواطنين، خاصة في الأغوار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، لقد نفذنا جملة من المشاريع في كافة القطاعات والخدمات منها توسيع بيت الأجداد الذي يضم 63 مسنا، وبناء مبنى جديد لمديرية التنمية، ومبنى لأمراض التوحد، وسيتم إنفاق 4 ملايين شيكل لقطاع السياحة.

وأوضح رئيس الوزراء، "كل قرش نعلن عنه لأي مشروع ننفذه سواء في محافظة أريحا أو غيرها، تكون أمواله متوفرة لدينا لأن هذه المشاريع مقدمة من الدول المانحة وهي أموال نتلقاها للمشاريع فقط وليست للرواتب".

وبين اشتية أن "الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، وإسرائيل تخصم منها نحو 220 مليون شيكل، ونحن ندفع 351 الف راتب بالشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليون عن فاتورة الرواتب لوحدها".

وتابع: "كل فحوصات كورونا تكلفنا يوميا 500 الف شيكل ونجريها مجانا، واشترينا طعومات بحوالي 30 مليون دولار، وكل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب".

وأضاف رئيس الوزراء، "لدينا كل شهر عجز بحدود 200 مليون شيكل، وهو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب".

وأعلن عن سلسلة من المشاريع في المحافظة، ومنها ترميم تل السلطان، والعمل على وضع قصر هشام على لائحة التراث العالمي، وتأهيل أراضٍ زراعية واستصلاحها، وتعزيز المنطقة الصناعية بأريحا، وتوفير4 ملايين دولار لدعم القطاع الخاص خاصة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

وقال اشتية: "لدينا ألف عقد استئجار للمواطنين مع وزارة الأوقاف بأراضي أريحا، وسيكون هناك مشاريع من وزارة الحكم المحلي بقيمة 32 مليون شيكل لمدينة أريحا وقراها، ومشروع مسرح مفتوح في مرج نعجة بقيمة 100 مليون دولار، كما سيتم فتح كلية متوسطة في اريحا".

وتابع: "الحكومة ستعمل على بناء طابق جديد لمستشفى اريحا، وتوفير مركبة إسعاف، وترميم مدارس في اريحا، وتركيب مكيفات في جميع مدارسها مع نهاية هذا العام"، مضيفا أن "وزارة العمل ستقدم مساعدات مالية لـ63 أسرة، وستقدم 5 ملايين شيكل لاستعادة جهد العاملات في المستوطنات، وسيكون هناك مكتب جديد لوزارة العمل في الجفتلك".

وأوضح اشتية أن الحكومة تقدم دعما سنويا للكهرباء في اريحا وتتحمل جزءا من فاتورة المواطنين، بقيمة 2 مليون شيكل، وهناك مشاريع للمياه، ومجموعة المشاريع المنفذة حوالي 62 مشروعا من خزينة وزارة المالية، بواقع 168 مليون شيكل، عدا عن مشاريع الدول المانحة، لافتا إلى أن جميع المشاريع في أريحا أنجز منها 42%.

وتفقد رئيس الوزراء المنطقة الصناعية في أريحا، ومقر هيئة التدريب العسكري، وجامعة الاستقلال.

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