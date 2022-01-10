شؤون فلسطينية

الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاقتحام الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت، وإطلاق النار على الطلبة، واعتقال خمسة منهم.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الاعتداء جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال وحربه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومؤسساته، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية التي تجّرم مثل هذه الاقتحامات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو إدانة هذا الاقتحام، وإدانة ما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات ومضايقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا ولمؤسساته التعليمية.

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