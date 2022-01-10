العالول: القيادة الفلسطينية متمسكة بالشرعية الدولية كأساس لأي تسوية سياسية



بدوره أكد الممثل السويسري لدى فلسطين على دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتحدث عن الدور السويسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطناستقبل محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، في مكتبه اليوم الإثنين، الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.ووضع العالول، السفير السويسري في صورة الأوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، وخاصة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وما تشهده المدينة من ممارسات وسياسات تهويدية خطيرة تغير من واقع المدينة وطابعها، وما تفرض هذه السياسات من تشديد وتضييق للخناق على حياة المواطنين الفلسطينيين هناك، وما يشهده الواقع من إمعان في سياسات النهب للأراضي الفلسطينية وقتل واعتقالات وغيرها من السياسات التي استبدلتها دولة الاحتلال بديلا عن التسوية التي تنادي بها القيادة الفلسطينية والقائمة على أسس الشرعية الدولية ومبدأ الحل على أساس الدولتين.وشدد العالول على تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية لتنتهي بقيام دولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبًا المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف انتهاكات الاحتلال وسياساته المدمرة لأية تسوية وفرص للحل على أساس مبدأ حل الدولتين الذي ينادي به الفلسطينيون والمجتمع الدولي.