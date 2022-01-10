شؤون فلسطينية

العالول: القيادة الفلسطينية متمسكة بالشرعية الدولية كأساس لأي تسوية سياسية

العالول: القيادة الفلسطينية متمسكة بالشرعية الدولية كأساس لأي تسوية سياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، في مكتبه اليوم الإثنين، الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا.

ووضع العالول، السفير السويسري في صورة الأوضاع السياسية التي تمر بها فلسطين، وخاصة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة وما تشهده المدينة من ممارسات وسياسات تهويدية خطيرة تغير من واقع المدينة وطابعها، وما تفرض هذه السياسات من تشديد وتضييق للخناق على حياة المواطنين الفلسطينيين هناك، وما يشهده الواقع من إمعان في سياسات النهب للأراضي الفلسطينية وقتل واعتقالات وغيرها من السياسات التي استبدلتها دولة الاحتلال بديلا عن التسوية التي تنادي بها القيادة الفلسطينية والقائمة على أسس الشرعية الدولية ومبدأ الحل على أساس الدولتين.

وشدد العالول على تمسك القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية كأساس لأية تسوية سياسية لتنتهي بقيام دولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبًا المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف انتهاكات الاحتلال وسياساته المدمرة لأية تسوية وفرص للحل على أساس مبدأ حل الدولتين الذي ينادي به الفلسطينيون والمجتمع الدولي.

بدوره أكد الممثل السويسري لدى فلسطين على دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتحدث عن الدور السويسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


أخبار ذات صلة

بالتفاصيل.. هكذا فشل الاحتلال في خطته لتدمير الأنفاق خلال الحرب الأخيرة على غزة

بالتفاصيل.. هكذا فشل الاحتلال في خطته لتدمير الأنفاق خلال الحرب الأخيرة على غزة

الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

تقدمهم المتطرف بن غفير.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح

تقدمهم المتطرف بن غفير.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح

الخارجية تستدعي ممثل هولندا احتجاجا على قرار وقف تمويل لجان العمل الزراعي

الخارجية تستدعي ممثل هولندا احتجاجا على قرار وقف تمويل لجان العمل الزراعي

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية

الديمقراطية تحذر من تفشي &#34;كورونا&#34; في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

الديمقراطية تحذر من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

إصابات خلال اعتقال الاحتلال لعدد من الطلبة أمام جامعة بيرزيت

إصابات خلال اعتقال الاحتلال لعدد من الطلبة أمام جامعة بيرزيت

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال &#34;حمامات متنقلة &#34; في ساحات الحرم الإبراهيمي

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال "حمامات متنقلة " في ساحات الحرم الإبراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

الخارجية تدين جريمة اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت وتطالب بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية

الديمقراطية تحذر من تفشي &#34;كورونا&#34; في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

الديمقراطية تحذر من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال &#34;حمامات متنقلة &#34; في ساحات الحرم الإبراهيمي

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال "حمامات متنقلة " في ساحات الحرم الإبراهيمي

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

الضمير: تفشي فيروس &#34;كورونا&#34; في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

الضمير: تفشي فيروس "كورونا" في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

عربي

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية