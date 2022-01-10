تقدمهم المتطرف بن غفير.. مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرف إيتمار بن غفير، ونائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس آريه كينج، مساء اليوم الاثنين، حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عشرات المستوطنين يقودهم المتطرف بن غفير ونائب وكينج اقتحما حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، تحت حراسة شرطة الاحتلال، كما حاولوا اقتحام أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء من منزلها وأرضها في الحي، وتصدى لهم المواطنون ومنعوهم من الدخول.وقال المقدسي إبراهيم سالم مالك الأرض: "اقتحم المستوطنون حي الشيخ جراح وحاولوا اقتحام أرضنا لاستفزازنا، رغم انهم خسروا القضية وتم تجميد أمر الاخلاء من منزلنا ولم نسمح لهم بالدخول".وكانت جمعيات استيطانية أخطرت عائلة سالم القاطنة في الحي الغربي من الشيخ جراح بالقدس بإخلاء منزلها، علما أن العائلة تقطن المنزل قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.وتقول العائلة: إن "القصة بدأت منذ سنوات طويلة وليس من اليوم.. في عام 1988 كان هناك قرار إخلاء، لكننا تمكنا من تجميده.ويقطن المنزل 3 عائلات مكونة من 10 أفراد".