شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف البناء بمنشأتين زراعيتين، وجرفت مساحة من الأرض في عدة مواقع شرق محافظة قلقيلية.

وقال محمد أبو الشيخ مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "إن سلطات الاحتلال سلمت المواطن فيصل مصطفى طه من قرية النبي إلياس، والمواطن عبد الملك فؤاد ريان من بلدة عزون شرق قلقيلية، إخطارين لوقف البناء في منشأتيهما الزراعيتين، بحجة البناء دون ترخيص".

وفي جينصافوط، شرق المحافظة، جرفت قوات الاحتلال دونماً ونصف في أرض المواطن المواطن مراد عارف بشير، في المنطقة الشرقية للقرية والمسماة "جبل الذيب"، من أصل 50 دونما هي المساحة الإجمالية للأرض، بغرض توسيع مستوطنة "عِمانوئيل" الممتدة على أراضي جينصافوط ودير استيا بمحافظة سلفيت.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تحذر من تفشي &#34;كورونا&#34; في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

الديمقراطية تحذر من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

إصابات خلال اعتقال الاحتلال لعدد من الطلبة أمام جامعة بيرزيت

إصابات خلال اعتقال الاحتلال لعدد من الطلبة أمام جامعة بيرزيت

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال &#34;حمامات متنقلة &#34; في ساحات الحرم الإبراهيمي

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال "حمامات متنقلة " في ساحات الحرم الإبراهيمي

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (11 يناير)

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (11 يناير)

الضمير: تفشي فيروس &#34;كورونا&#34; في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

الضمير: تفشي فيروس "كورونا" في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

صبري: الاحتلال يحاول فرض سياسة الهيمنة على الأقصى بمنعه تعيين حراس جدد

صبري: الاحتلال يحاول فرض سياسة الهيمنة على الأقصى بمنعه تعيين حراس جدد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منشأتين زراعيتين ويجرف أراضي في محافظة قلقيلية

الديمقراطية تحذر من تفشي &#34;كورونا&#34; في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

الديمقراطية تحذر من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال &#34;حمامات متنقلة &#34; في ساحات الحرم الإبراهيمي

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال "حمامات متنقلة " في ساحات الحرم الإبراهيمي

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

الضمير: تفشي فيروس &#34;كورونا&#34; في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

الضمير: تفشي فيروس "كورونا" في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

عربي

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية