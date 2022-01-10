شؤون فلسطينية

الديمقراطية تحذر من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

الديمقراطية تحذر من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من استمرار سياسة الاستهتار والإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والتي أدت لإصابة (25) أسيراً في سجن النقب و(6) أسرى في سجن عوفر بفيروس كورونا.

وقالت الجبهة على لسان ممثلها في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة إبراهيم منصور "نتابع بقلق شديد التقارير الواردة من سجون الاحتلال والتي تفيد بإصابة العشرات من الأسرى بفيروس كورونا".

وأضاف "نتوقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، في حال لم تتوقف إدارة السجون الإسرائيلية عن السماح لسجانيها المصابين بمخالطة الأسرى، وتوفير العلاج اللازم للأسرى المصابين وأدوات الوقاية والمكملات الغذائية لتحصين مناعتهم ووقايتهم».

ودعا منصور وهو عضو في القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل السريع والعاجل لإنقاذ الأسرى والاطلاع على معاناتهم، وتوفير سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال، ولا سيما الأسرى المرضى.

وطالب منصور المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك على كافة المستويات للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وتحسين الظروف الاعتقالية للأسرى في ظل الاكتظاظ الواسع بالسجون. محملاً حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

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