آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (11 يناير)

متبقي من الحافلة الثالثة والرابعة والخامسة من

كشف المسافرين رقم (2022/2)، ول





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء، 9 كانون الثاني/ يناير.وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للجميع الأسماء في الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2).ولفتت إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.