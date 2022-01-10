صبري: الاحتلال يحاول فرض سياسة الهيمنة على الأقصى بمنعه تعيين حراس جدد





وأضاف صبري في حديثه لـ"دنيا الوطن": "أن الاحتلال الإسرائيلي يشترط على دائرة الأوقاف الاسلامية، أن أي حارس جديد يريد أن يباشر عمله، يطلبون من الأوقاف ملف هذا الحارس لدراسته، وأن الشرطة الإسرائيلية هي التي تعطي الجواب بالموافقة أو عدم الموافقة على دوامه".





وتابع:" أن هدف الاحتلال من ذلك فرض الهمينة والسيادة على المسجد الأقصى"، لافتاً إلى أن دائرة الأوقاف رفضت هذا العرض، وبالتالي توقف التعيين.





وأشار الخطيب إلى أن هناك أزمة في أعداد الحراس في المسجد الأقصى، فمنهم أحيلوا للتقاعد ومنهم من توفوا ومنهم من استقالوا.





ولفت إلى أنه منذ عام 2017، وخاصة أحداث البوابة الالكترونية، وفشل الاحتلال الإسرائيلي بفرض سيادته في حينها، بدأوا بأخذ أساليب أخرى لفرض السيادة على المسجد الأقصى.





خاص دنيا الوطن - آية الملاحيقال عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تعيين حراس جدد للأقصى من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية.