عربي

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود العربية لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود العربية لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب عبدالوهاب معوضة عضو البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود العربية في مجال محو الأمية بكافة أشكالها الحديثة، مشيراً إلى أنه في ظل التحولات والتطورات التي يشهدها العالم، لم تعد الأمية قاصرة على الأمية الأبجدية فقط المتعلقة بعدم القراءة والكتابة، وإنما هناك أمية رقمية مرتبطة بعدم الإلمام بالمعارف الأساسية للعلوم والتكنولوجيا خاصة في ظل التحولات التي
يشهدها العالم في مجال التحول الرقمي، وكذلك الأمية الثقافية المتعلقة بالجهل بتاريخ وثقافة المجتمع.

و جاء ذلك، خلال مشاركة النائب عبدالوهاب معوضة ممثلاً للبرلمان العربي في الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية.

و أضاف معوضة" إن هناك شكل آخر هو أمية اللغة العربية القائمة حتى بين الحاصلين على أعلى الشهادات الجامعية، مشيراً إلى أنها حقيقة مؤلمة ولكن يجب الاعتراف بها من أجل حلها".

و في هذا السياق، أشار معوضة إلى أن البرلمان العربي انخرط خلال الفترة الأخيرة في دعم بعض المبادرات الوطنية الرائدة، التي تهدف إلى دعم تعليم اللغة العربية في الدول العربية، ومنها على سبيل المثال المبادرة المصرية "اتكلم عربي"، التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما أشاد في الوقت ذاته بوثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية"، بوصفها خريطة طريق للنهوض بواقع اللغة العربية.

ودعا النائب عبدالوهاب معوضة إلى تكثيف الجهود من أجل مساندة الدول العربية التي تعاني من الصراعات والأزمات ومساعدتها في مجال التعليم ومحو الأمية، ومنها الجمهورية اليمنية التي تعاني من تدهور أوضاع التعليم بسبب الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

و أشاد عضو البرلمان العربي، بإطلاق صفحة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار على شبكة الانترنت، مثمناً في هذا السياق التعاون البنَّاء بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة طلال أبو غزالة العالمية في إطلاق هذا الموقع، الذي سيكون له دور كبير في إبراز جهود الدول العربية والمنظمات العربية والجهات الشريكة في مجال محو الأمية، وتنفيذ أهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

أخبار ذات صلة

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية

السعودية تسجل قفزة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل قفزة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلاً

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 63 قتيلاً

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الخاجية المصري سامح شكري بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 26 حالة وفاة و912 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تحذر من تفشي &#34;كورونا&#34; في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

الديمقراطية تحذر من تفشي "كورونا" في صفوف الأسرى بسجون الاحتلال وتدعو لإنقاذهم

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال &#34;حمامات متنقلة &#34; في ساحات الحرم الإبراهيمي

البكري يستنكر وضع سلطات الاحتلال "حمامات متنقلة " في ساحات الحرم الإبراهيمي

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

جهود وتحركات للضغط على الاحتلال لنقل الأسير أبو حميد للعلاج في الخارج

الضمير: تفشي فيروس &#34;كورونا&#34; في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

الضمير: تفشي فيروس "كورونا" في سجن ريمون الإسرائيلي يهدد حياة المعتقلين

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

عربي

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية