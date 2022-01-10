الرئاسة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لطلب الرئيس عباس بالإفراج عن رامي شعث



وفي وقت سابق، وصل رامي شعث، الناشط السياسي المصري الفلسطيني، نجل نبيل شعث ممثل الرئيس محمود عباس، إلى باريس، عقب إفراج السلطات المصرية عنه، ويأتي ذلك بعد عامين ونصف من الحبس لدى السلطات المصرية، وذلك بعد أن أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته.



وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراح شعث مساء السادس من كانون الثاني/ يناير، بعد أكثر من 900 يوم في الاعتقال.







رام الله - دنيا الوطنشكرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجمهورية مصر العربية للاستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإفراج عن نجل نبيل شعث.وقالت الرئاسة في بيانٍ لها: "تتقدم الرئاسة الفلسطينية بعظيم شكرها وجزيل امتنانها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية على الاستجابة الكريمة لطلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالإفراج عن نجل نبيل شعث".