إصابات (كورونا) ترتفع إلى أكثر من 10 ملايين حالة في أفريقيا



وقال المراكز في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الإثنين: " إنه تم إعطاء أكثر من 196 مليونًا و741 ألفاً و231 لقاحاً في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي ثماني ملايين و923 ألفًا و907 حالات، يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا".



وفي السابق ذاته، أفادت تقارير أن قارة إفريقيا سجلت ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، خصوصا بعد ظهور المتحور (أوميكرون).







رام الله - دنيا الوطنارتفعت إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في القارة الإفريقية، إلى 10 ملايين و92 ألفًا و830 حالة إصابة، كما سجلت 231 ألفًا و405 حالات وفاة إثر الجائحة، وفق ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض.