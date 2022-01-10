مسؤول بالدفاع المدني يوجه نصائح للمواطنين في ظل ازياد عدد الحرائق بغزة

وقال الخطيب في حديثٍ خاص لـ "دنيا الوطن": "أحيانا تكون هناك مهمات معقدة كما حدث قبل يومين في حريق شقة سكنية بمعسكر الشاطئ غرب غزة"، لافتاً إلى أن الطواقم مكثت ست ساعات في إطفاء الحريق، نتيجة أن المواد المشتعلة هي مواد اسفنجية وبترولية.وأضاف: "عملنا في ظروف أكثر تعقيداً، في العدوان الإسرائيلي خلال الحروب التي مر بها قطاع غزة في السنوات الماضية، وطواقمنا مدربة على مثل هذه الأحداث، ولديها القدرة والكفاءة العالية في التعامل مع هذه الأحداث، بالرغم من قلة الإمكانيات واهتراء معدات الإطفاء".وتابع: "تعتبر الإضاءة والإنارة والتدفئة، من أكثر المشاكل التي تواجه طواقم الدفاع المدني، خصوصاً في ظل انقطاع التيار الكهربائي، حيث ان هناك تحميل زائد على شبكات الكهرباء في البيوت، وذروة البرودة خلال الشهر الحالي".ووجه الخطيب نصائح للمواطنين، للاستخدام الأمن للأجهزة الكهربائية في فصل الشتاء، قوله: "الاستعمال الحذر والأمن للبدائل الموجودة للكهرباء، سواء التدفئة أو الإنارة، وتوزيع الأحمال داخل البيوت، والتأكد من صلاحية أمّانات الحياة في المنزل، كما الانتباه الجيد للأطفال، وإطفاء المدفئة قبل النوم وعدم تركها مشتعلة".وأشار مساعد المدير العام لشؤون العمليات والطوارئ في الدفاع المدني، إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للمواطن استخدامها، والتي تقلل بنسبة كبيرة جداً من مخاطر اندلاع الحرائق، سواء على المواطن نفسه أو ممتلكاته.