شؤون فلسطينية

مسؤول بالدفاع المدني يوجه نصائح للمواطنين في ظل ازياد عدد الحرائق بغزة

مسؤول بالدفاع المدني يوجه نصائح للمواطنين في ظل ازياد عدد الحرائق بغزة
سمير الخطيب مساعد المدير العام لشؤون العمليات والطوارئ في الدفاع المدني
خاص دنيا الوطن - محمد دبابش
أكد سمير الخطيب مساعد المدير العام لشؤون العمليات والطوارئ في الدفاع المدني بغزة، اليوم الاثنين، أن الحرائق التي اندلعت في الآونة الأخيرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، هي حرائق طبيعية ناتجة عن تماس كهربائي.

وقال الخطيب في حديثٍ خاص لـ "دنيا الوطن": "أحيانا تكون هناك مهمات معقدة كما حدث قبل يومين في حريق شقة سكنية بمعسكر الشاطئ غرب غزة"، لافتاً إلى أن الطواقم مكثت ست ساعات في إطفاء الحريق، نتيجة أن المواد المشتعلة هي مواد اسفنجية وبترولية.

وأضاف: "عملنا في ظروف أكثر تعقيداً، في العدوان الإسرائيلي خلال الحروب التي مر بها قطاع غزة في السنوات الماضية، وطواقمنا مدربة على مثل هذه الأحداث، ولديها القدرة والكفاءة العالية في التعامل مع هذه الأحداث، بالرغم من قلة الإمكانيات واهتراء معدات الإطفاء".

وتابع: "تعتبر الإضاءة والإنارة والتدفئة، من أكثر المشاكل التي تواجه طواقم الدفاع المدني، خصوصاً في ظل انقطاع التيار الكهربائي، حيث ان هناك تحميل زائد على شبكات الكهرباء في البيوت، وذروة البرودة خلال الشهر الحالي".

ووجه الخطيب نصائح للمواطنين، للاستخدام الأمن للأجهزة الكهربائية في فصل الشتاء، قوله: "الاستعمال الحذر والأمن للبدائل الموجودة للكهرباء، سواء التدفئة أو الإنارة، وتوزيع الأحمال داخل البيوت، والتأكد من صلاحية أمّانات الحياة في المنزل، كما الانتباه الجيد للأطفال، وإطفاء المدفئة قبل النوم وعدم تركها مشتعلة".

وأشار مساعد المدير العام لشؤون العمليات والطوارئ في الدفاع المدني، إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للمواطن استخدامها، والتي تقلل بنسبة كبيرة جداً من مخاطر اندلاع الحرائق، سواء على المواطن نفسه أو ممتلكاته.

 

أخبار ذات صلة

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

الرئاسة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لطلب الرئيس عباس بالإفراج عن رامي شعث

الرئاسة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لطلب الرئيس عباس بالإفراج عن رامي شعث

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

البطش: صمت جامعة الدول العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقاً

البطش: صمت جامعة الدول العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقاً

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

محذرًا من &#34;مجزرة قطع الرواتب&#34;.. أبوكرش: لدينا معلومات بأن السلطة ستقطع رواتب 36 موظفًا

محذرًا من "مجزرة قطع الرواتب".. أبوكرش: لدينا معلومات بأن السلطة ستقطع رواتب 36 موظفًا

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو بكر: نطالب بتشكيل لجنة طبية دولية وفلسطينية لمتابعة حالة الأسير ناصر أبو حميد

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

الاقتصاد تتلف 145 طناً من المنتجات المخالفة العام الماضي

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليماني

(مركز الإنسان) يوجه رسالة للصليب الأحمر حول وضع الأسير أبو حميد

(مركز الإنسان) يوجه رسالة للصليب الأحمر حول وضع الأسير أبو حميد

(حريات) يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

(حريات) يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال اختبار حقيقي لمصداقية المواقف الدولية تجاه معاناة شعبنا

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال اختبار حقيقي لمصداقية المواقف الدولية تجاه معاناة شعبنا

الإسلامية المسيحية تحذر: مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف بالأقصى

الإسلامية المسيحية تحذر: مخطط إسرائيلي لانتزاع صلاحيات الأوقاف بالأقصى

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

شاهد: حسن الرداد يحيي الذكرى الأولى لوالدته بطريقة مؤلمة

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

بطريقة مبهرة.. عمرو دياب يفاجئ فاشينيستا بعيد ميلادها

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

احتجاز الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بالكويت.. ماذا علقت؟

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: ماغي بو غصن تستعرض جمالها بهذه الإطلالة الجريئة

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

شاهد: اليوتيوبر الشهير أحمد حسن يوثق لحظات ولادة زوجته لطفلهما الثاني

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بطريقة مؤثرة.. تامر حسني يكشف عن حلم طفولته الذي تحقق

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

بسمة وهبة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) رغم التزامها بكافة الإجراءات

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

لأول مرة.. ميرهان حسين تكشف بصورة عن فتى أحلامها

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

منة شلبي تحرر محضراً ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبي

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها المسيئة لأزواجها السابقين

عربي

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الأردن: تسجيل 20 وفاة 2349 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية

الكويت تقرر بناء مطاراً جديداً في المنطقة الشمالية