شؤون فلسطينية

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر

الخليل: وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد أمام الصليب الأحمر
وقفة تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نظم نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الأسير ناصر ابو حميد، والأسرى المرضى في سجون الاحتلال، بمشاركة عشرات المواطنين، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في الخليل، مطالبين بالإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد لتمكينه من تلقي العلاج اللازم.

وأوضح مدير هيئة شؤون الأسرى بالخليل إبراهيم نجاجرة، أن الفعالية أقيمت امام مقر الصليب الأحمر لتوصيل رسالة شفوية بخصوص الأسرى المرضى، والأسير ناصر أبو حميد بشكل خاص، مبيناً انه في غيبوبة منذ عشرة أيام بسبب تلوث في الجهاز التنفسي أدى إلى فشل في الرئتين، بسبب سياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، مطالباً بأن يتم الافراج عن ابو حميد ليتلقى العلاج خارج سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير أبو حميد محكوم بالسّجن سبعة مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

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