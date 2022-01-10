البطش: صمت جامعة الدول العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقاً

رام الله - دنيا الوطنأكد خالد البطش القيادي في حركة (الجهاد) الإسلامي، اليوم الاثنين، على أن الصراع مع الاحتلال مفتوح ولن يغلق إلا باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، والاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الأرض الفلسطينية في الضفة والقدس.وقال البطش خلال حفل تأبين القيادي بـ(حماس) ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي السابق عبد السلام صيام: "تنامي ظاهرة العنصرية والتطهير العرقي بحق شعبنا في الداخل المحتل، ولا يمكن للمقاومة ومعها شرفاء الأمة أن يقبلوا ببقاء الاحتلال الصهيوني".وأضاف: "المقاومة الفلسطينية لن تتوانى في الدفاع عن شعبنا، صمت جامعة الدول العربية عن حصار قطاع غزة غير مبرر إطلاقاً، نطالب المؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين".ودعا إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية لحماية شعبنا في الضفة والقدس، مشيداً ببطولات الأجهزة الأمنية في غزة وملاحقتها لأذناب الاحتلال الإسرائيلي.