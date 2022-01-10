السعودية تفرض عقوبة لمن يخالف إجراءات (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن العقوبة المالية للأشخاص المخالفين للاجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).ونشر الأمن العام على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدة قال فيها: "إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)".وأضاف: أن "عقوبة الفرد (في هذه الحالة) 1000 ريال، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100000 ريال".